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Жена Степаненко показала, каким был глаз футболиста после матча с Динамо

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Маргарита продемонстрировала, что случилось с глазом ее мужа после столкновения с Денисом Поповым.
Маргарита и Тарас Степаненко
Маргарита и Тарас Степаненко
instagram.com/tarasstepanenko/

Маргарита Степаненко, супруга полузащитника Шахтера Тараса Степаненко, показала травмированный глаз своего мужа после матча 24-го тура чемпионата Украины против Динамо.

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В этом поединке произошло столкновение Степаненко с защитником киевлян Денисом Поповым, и, в итоге, арбитр встречи из-за этого отменил гол в ворота "горняков" и показал Попову желтую карточку за отмашку.

"Может я получу от мужа за фото, но всем, кто сомневался, рекомендую попробовать ткнуть себе в глаз пальцем, а потом пробежать 12 км и желаю, чтобы у вас не болело, не пекло и не слезилось", - подписала снимок в Storis в Instagram Маргарита.

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
instagram.com/m_stepanenko/

Напомним, Шахтер обыграл Динамо со счетом 3:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Тарас Степаненко, Шахтер, Шахтер Донецк, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины, фото
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