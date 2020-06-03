Жена Степаненко показала, каким был глаз футболиста после матча с Динамо
Маргарита Степаненко, супруга полузащитника Шахтера Тараса Степаненко, показала травмированный глаз своего мужа после матча 24-го тура чемпионата Украины против Динамо.
Читай также: Буяльский - о незасчитанном мяче: Как по мне, там был чистый гол
В этом поединке произошло столкновение Степаненко с защитником киевлян Денисом Поповым, и, в итоге, арбитр встречи из-за этого отменил гол в ворота "горняков" и показал Попову желтую карточку за отмашку.
"Может я получу от мужа за фото, но всем, кто сомневался, рекомендую попробовать ткнуть себе в глаз пальцем, а потом пробежать 12 км и желаю, чтобы у вас не болело, не пекло и не слезилось", - подписала снимок в Storis в Instagram Маргарита.
Напомним, Шахтер обыграл Динамо со счетом 3:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.
Полная версия правил
За...ли уже...
Тренер-команда-семьи...