Полузащитник Карпат рассказал о ситуации в клубе

Егор Назарина утверждает, что ни у кого из зараженных коронавирусом нет симптомов болезни.

Полузащитник Карпат Егор Назарина, который арендован у бельгийского Антверпена, рассказал о вспышке коронавируса во львовском клубе.

"Это непростая ситуация для нас и для всего украинского футбола. Неприятно, что это случилось в одной из украинских команд, но уже ничего не сделаешь. Мы ребят поддерживаем, всегда с ними на связи.

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Обидно, конечно, что готовились и были максимально настроены доиграть этот чемпионат, но, к сожалению, что случилось - то случилось. Теперь нас ожидает двухнедельный карантин. Надеемся, что сможем доиграть чемпионат и добиться поставленной цели.

В глобальном плане ни у кого симптомов нет. Все нормально, ребята себя хорошо чувствуют, но вирус есть и ничего с этим не поделаешь. Никаких тренировок не будет. Я думаю, что здоровые ребята будут себя поддерживать в форме, потому что две недели - приличный срок, а к продолжению чемпионата готовится нужно", - сказал Назарина в интервью телеканалу Футбол 1/2/3.

Также футболист отметил, что, вероятнее всего, в скором времени вернется в Антверпен.

"У меня 30 июня заканчивается аренда. Никаких разговоров о продлении не было. Думаю, что я вернусь в Антверпен", - добавил Егор.

Напомним, Карпаты ушли на карантин из-за вспышки заражения COVID-19 в клубе.