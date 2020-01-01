Стало известно расписание матчей 26 и 27 туров УПЛ
УПЛ официально подтвердила календарь 26-го и 27-го туров чемпионата. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Расписание матчей 26-го тура
13 июня (суббота):
Мариуполь - Ворскла - 14:00
Заря - Динамо - 17:00
Олимпик – Львов - 19:30
14 июня (воскресенье):
Колос - Шахтер - 17:00
Александрия - Десна - 19:30
Расписание матчей 27-го тура
19 июня (пятница):
Мариуполь - Львов - 17:00
Ворскла - Днепр-1 - 19:00
20 июня (суббота):
Карпаты - Олимпик - 14:00
Шахтер - Александрия - 14:00
21 июня (воскресенье):
Динамо - Колос - 17:00
Десна - Заря - 19:30.
Напомним, украинская Премьер-лига возобновилась в субботу, 30 мая.
Отметим, что матч Карпаты - Олимпик, запланированный на 20 июня, может не состояться - "львы" ушли на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса в клубе.
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