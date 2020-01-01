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Стало известно расписание матчей 26 и 27 туров УПЛ

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Украинская Премьер-лига официально утвердила даты поединков.
УПЛ утвердила расписание матчей 26-го и 27-го туров
УПЛ утвердила расписание матчей 26-го и 27-го туров
УПЛ

УПЛ официально подтвердила календарь 26-го и 27-го туров чемпионата. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Расписание матчей 26-го тура

13 июня (суббота):

Мариуполь - Ворскла - 14:00
Заря - Динамо - 17:00
Олимпик – Львов - 19:30

14 июня (воскресенье):

Колос - Шахтер - 17:00
Александрия - Десна - 19:30

Расписание матчей 27-го тура

19 июня (пятница):

Мариуполь - Львов - 17:00
Ворскла - Днепр-1 - 19:00

20 июня (суббота):

Карпаты - Олимпик - 14:00
Шахтер - Александрия - 14:00

21 июня (воскресенье):

Динамо - Колос - 17:00
Десна - Заря - 19:30.

Напомним, украинская Премьер-лига возобновилась в субботу, 30 мая. 

Отметим, что матч Карпаты - Олимпик, запланированный на 20 июня, может не состояться - "львы" ушли на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса в клубе.

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Теги: чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, расписание матчей
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