Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Исполнительный директор Карпат: Наш клуб оказался в сложной ситуации

Комментариев: 0
Ростислав Ящишин отметил, что новый владелец клуба рассчитывает как можно скорее прибыть во Львов.
Ростислав Ящишин
Ростислав Ящишин
ФК Карпаты

Исполнительный директор львовских Карпат Ростислав Ящишин рассказал о нынешней ситуации в клубе, связанной со вспышкой коронавируса.

Читай также: Мариуполь и Карпаты согласовали даты проведения двух очных матчей

"Наш клуб оказался в крайне сложной ситуации - заболело много наших игроков и работников. Мы все вынуждены уйти на самоизоляцию и объявить двухнедельный карантин. Несмотря на такую ​​проблему, я лично верю в то, что мы победим.

Я получил огромное количество звонков и сообщений от футбольных людей Украины - все они подбадривали и убеждали, что совместными усилиями вирус будет преодолен.

Понятно, что не мог остаться в стороне нашей проблемы и новый владелец Карпат Олег Смалийчук. Сейчас он активно ищет варианты, чтобы как можно быстрее попасть во Львов и быть вместе со своим клубом. Никто из инфицированных не останется без помощи, все получат поддержку.

За более чем 50-летнюю историю Карпаты переживали сложные времена. Наверное, сейчас один из самых трудных периодов нашего клуба. Карпаты будут жить - именно благодаря вам, тем, кто этого хочет", - цитирует Ящишина официальный сайт Карпат.

Напомним, Карпаты вынуждены были уйти на двухнедельный карантин.

Поделись:
Теги: Ростислав Ящинин, Карпаты, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, коронавирус, карантин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь