Исполнительный директор Карпат: Наш клуб оказался в сложной ситуации

Ростислав Ящишин отметил, что новый владелец клуба рассчитывает как можно скорее прибыть во Львов.

Исполнительный директор львовских Карпат Ростислав Ящишин рассказал о нынешней ситуации в клубе, связанной со вспышкой коронавируса.

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"Наш клуб оказался в крайне сложной ситуации - заболело много наших игроков и работников. Мы все вынуждены уйти на самоизоляцию и объявить двухнедельный карантин. Несмотря на такую ​​проблему, я лично верю в то, что мы победим.

Я получил огромное количество звонков и сообщений от футбольных людей Украины - все они подбадривали и убеждали, что совместными усилиями вирус будет преодолен.

Понятно, что не мог остаться в стороне нашей проблемы и новый владелец Карпат Олег Смалийчук. Сейчас он активно ищет варианты, чтобы как можно быстрее попасть во Львов и быть вместе со своим клубом. Никто из инфицированных не останется без помощи, все получат поддержку.

За более чем 50-летнюю историю Карпаты переживали сложные времена. Наверное, сейчас один из самых трудных периодов нашего клуба. Карпаты будут жить - именно благодаря вам, тем, кто этого хочет", - цитирует Ящишина официальный сайт Карпат.

Напомним, Карпаты вынуждены были уйти на двухнедельный карантин.