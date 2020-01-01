Исполнительный директор Карпат: Наш клуб оказался в сложной ситуации
Исполнительный директор львовских Карпат Ростислав Ящишин рассказал о нынешней ситуации в клубе, связанной со вспышкой коронавируса.
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"Наш клуб оказался в крайне сложной ситуации - заболело много наших игроков и работников. Мы все вынуждены уйти на самоизоляцию и объявить двухнедельный карантин. Несмотря на такую проблему, я лично верю в то, что мы победим.
Я получил огромное количество звонков и сообщений от футбольных людей Украины - все они подбадривали и убеждали, что совместными усилиями вирус будет преодолен.
Понятно, что не мог остаться в стороне нашей проблемы и новый владелец Карпат Олег Смалийчук. Сейчас он активно ищет варианты, чтобы как можно быстрее попасть во Львов и быть вместе со своим клубом. Никто из инфицированных не останется без помощи, все получат поддержку.
За более чем 50-летнюю историю Карпаты переживали сложные времена. Наверное, сейчас один из самых трудных периодов нашего клуба. Карпаты будут жить - именно благодаря вам, тем, кто этого хочет", - цитирует Ящишина официальный сайт Карпат.
Напомним, Карпаты вынуждены были уйти на двухнедельный карантин.
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