Тайсон: Жизнь черных имеет значение

Хавбек "горняков" прокомментировал проблему расизма.

Полузащитник Шахтера Тайсон высказался о проблемах расизма, которая в последнее время особенно на слуху из-за смерти темнокожего парня Джорджа Флойда в результате действий полицейского.

“Просто смотрю и вижу, что они не нас не поддерживают. Но они должны понимать - жизнь черных имеет значение“, - написал Тайсон в Instagram.

Отметим, что сегодня, 2 июня, в социальных сетях проходит кампания Blackout Tuesday по повышению осведомленности о проблеме расового неравенства, а в США проходят массовые акции протестов из-за случившегося с Флойдом .

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер оплатил похороны погибшего при задержании в США афроамериканца.