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Тайсон: Жизнь черных имеет значение

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Хавбек "горняков" прокомментировал проблему расизма.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахер Донецк

Полузащитник Шахтера Тайсон высказался о проблемах расизма, которая в последнее время особенно на слуху из-за смерти темнокожего парня Джорджа Флойда в результате действий полицейского.

“Просто смотрю и вижу, что они не нас не поддерживают. Но они должны понимать - жизнь черных имеет значение“, - написал Тайсон в Instagram.

Отметим, что сегодня, 2 июня, в социальных сетях проходит кампания Blackout Tuesday по повышению осведомленности о проблеме расового неравенства, а в США проходят массовые акции протестов из-за случившегося с Флойдом .

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер оплатил похороны погибшего при задержании в США афроамериканца.

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Теги: Тайсон, Шахтер, Шахтер Донецк, футбол, вне игры, расизм
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