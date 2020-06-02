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Мариуполь и Карпаты согласовали даты проведения двух очных матчей

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Встречи назначены на первые числа июля.
Мариуполь и Карпаты договорились о проведении отмененного матча
Мариуполь и Карпаты договорились о проведении отмененного матча
ФК Мариуполь

В минувший уик-энд сорвался матч между Мариуполем и Карпатами из-за того, что во львовском клубе были обнаружены люди, инфицированные коронавирусом.

Спортивный директор Мариуполя Андрей Санин отметил, что с понимаем относиться к возникшей ситуации и не собирается требовать техническое поражение для львовского клуба.

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"Есть экономика, но есть и человеческие отношения. Мы понимаем, что с Карпатами случилась беда. От которой не застрахован ни один клуб. Естественно, мы понесли серьезные финансовые затраты на организацию этой поездки.

Но говорить о компенсации со своим коллегой из Карпат Ростиславом Ящишиным в такой ситуации я не стал. Также мы не поднимали вопрос о техническом поражении. Наша официальная позиция - мы не требуем технического поражения Карпат", - цитирует Санина официальный сайт Мариуполя.

Также Санин заявил, что клубы договорились о дате проведения несостоявшегося матча. Его проведут в Мариуполе накануне их очного поединка во втором круге второго этапа.

"Я озвучил Ростиславу другое предложение: с учетом того, что мы практически доехали до Львова и вынуждены были возвращаться назад, то было бы логично провести этот матч в Мариуполе. Есть удобная дата - 1 июля.

На 4 июля запланирован наш ответный календарный матч с Карпатами, поэтому им все равно к нам ехать. Так они приедут раньше и мы сыграем две игры подряд. Коллеги из Карпат нашу позицию приняли", - отметил Санин.

Напомним, львовские Карпаты ушли на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса в клубе.

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Теги: Карпаты, Мариуполь, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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