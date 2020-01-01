Матч между Шахтером и Десной состоится в Киеве
Клубы договорились о переносе матча из Чернигова в Киев.
Матч 25-го тура чемпионата Украины между черниговской Десной и донецким Шахтером состоится в Киеве на НСК Олимпийский.
Как сообщает официальный сайт “горняков“, изначально встреча должна была пройти в Чернигове, но клубы договорились о переносе поединка в столицу.
Отмечается, что номинальным хозяином поединка будут “горняки“. Таким образом, матч Шахтер - Десна состоится 6 июня в 17:00 по киевскому времени.
Напомним, в первом матче после паузы Шахтер одолел Динамо со счетом 3:1. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.
Полная версия правил