Матч между Шахтером и Десной состоится в Киеве

Клубы договорились о переносе матча из Чернигова в Киев.

Шахтер сыграет с Десной в Киеве ФК Шахтер Донецк

Матч 25-го тура чемпионата Украины между черниговской Десной и донецким Шахтером состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Как сообщает официальный сайт “горняков“, изначально встреча должна была пройти в Чернигове, но клубы договорились о переносе поединка в столицу.

Отмечается, что номинальным хозяином поединка будут “горняки“. Таким образом, матч Шахтер - Десна состоится 6 июня в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом матче после паузы Шахтер одолел Динамо со счетом 3:1. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.