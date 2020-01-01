Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Матч между Шахтером и Десной состоится в Киеве

Комментариев: 0
Клубы договорились о переносе матча из Чернигова в Киев.
Шахтер сыграет с Десной в Киеве
Шахтер сыграет с Десной в Киеве
ФК Шахтер Донецк

Матч 25-го тура чемпионата Украины между черниговской Десной и донецким Шахтером состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Как сообщает официальный сайт “горняков“, изначально встреча должна была пройти в Чернигове, но клубы договорились о переносе поединка в столицу.

Отмечается, что номинальным хозяином поединка будут “горняки“. Таким образом, матч Шахтер - Десна состоится 6 июня в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом матче после паузы Шахтер одолел Динамо со счетом 3:1. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

Поделись:
Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Десна, Десна Чернигов, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь