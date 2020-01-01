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Официально: Карпаты ушли на карантин из-за вспышки коронавируса

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Львовский клуб официально объявил о вспышке заболевания среди игроков и персонала.
Карпаты ушли на двухнедельный карантин
Карпаты ушли на двухнедельный карантин
ФК Карпаты

Львовские Карпаты официально объявили о вспышке заболевания на коронавирус в клубе.

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Как сообщает пресс-служба “львов“, сегодня клуб получил результаты повторных ПРЦ-тестов на COVID-19, из которых немного меньше половины оказались положительными. Всего тестирование прошли 65 человек - футболистов, представителей тренерского штаба и персонала клуба.

По информации Footbal.ua, в клубе 25 заболевших, из них 11 футболистов. Карантин в клубе введен на две недели и полностью отменены любые тренировки.

Все инфицированные уже находятся в изоляции под наблюдением медиков. В соответствии с протоколом, о ситуации уведомили УАФ и УПЛ. Представители УПЛ сообщили, что лига имеет для Карпат запасные даты доигровки всех не сыгранных матчей.

Ранее директор Карпат отметил, что клуб не будет оспаривать техническое поражение.

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Теги: Карпаты, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, коронавирус, карантин, COVID-19
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