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Директор УПЛ - о Covid-19 в Карпатах: Никаких претензий к львовскому клубу нет

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"Львы" сделали все правильно.
Евгений Дикий
Евгений Дикий
ФК Черноморец

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал зафиксированные случаи заражением коронавирусом в львовских Карпатах. 

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“Никаких замечаний или дополнительных рекомендаций с моей стороны нет, поскольку, как по мне, Карпаты сделали все четко и правильно.

Все нормы и требования Карпатами были соблюдены. Как только стало известно о положительных результатах тестов, львовский клуб оповестил все нужные ведомства и органы“, - приводит слова функционера пресс-служба “львов“.

Ранее Павелко прокомментировал коронавирус в Карпатах.

Отметим, что стало известно, кто в Карпатах заразился коронавирусом.

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Теги: Евгений Дикий, УПЛ, Карпаты Львов, чемпионат Украины, футбол
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Источник: fckarpaty.com

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