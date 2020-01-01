Директор УПЛ - о Covid-19 в Карпатах: Никаких претензий к львовскому клубу нет

"Львы" сделали все правильно.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал зафиксированные случаи заражением коронавирусом в львовских Карпатах.

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“Никаких замечаний или дополнительных рекомендаций с моей стороны нет, поскольку, как по мне, Карпаты сделали все четко и правильно.

Все нормы и требования Карпатами были соблюдены. Как только стало известно о положительных результатах тестов, львовский клуб оповестил все нужные ведомства и органы“, - приводит слова функционера пресс-служба “львов“.

Ранее Павелко прокомментировал коронавирус в Карпатах.

Отметим, что стало известно, кто в Карпатах заразился коронавирусом.