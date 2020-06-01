Исмаили: Поединок с Динамо оказался очень странным

Матч проходил в новых условиях из-за пандемии коронавируса.

Левый защитник Шахтера Исмаили прокомментировал победу над Динамо (3:1) в рамках чемпионата Украины.

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“Матч с Динамо стал очень непонятным. После нескольких месяцев без официальных игр мы вернулись поединком против нашего главного соперника, без болельщиков и с многими протоколами.

Конечно, этот матч оказался очень странным. Очевидно, мы хотели бы сыграть в других условиях, но ситуация этого не позволяет, и мы должны адаптироваться и выполнять все рекомендации.

После длительной паузы и не в лучшей физической форме нам было очень важно вернуться с победой и увеличить отрыв. Сейчас у нас уже хороший запас, но мы должны оставаться сосредоточенными, чтобы не оступиться в финальной части чемпионата и выиграть титул в этом уникальном сезоне“, - приводит слова Исмаили Futebol Interior.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.