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Миколенко: Попов еле зацепил Степаненко, тем более неумышленно

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Защитник выделил ключевой момент матча.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко прокомментировал поражение “бело-синих“ донецкому Шахтеру (1:3) в рамках чемпионат Украины.

“Что касается физических кондиций, то в первом тайме все было хорошо, но начиная где-то с 70-й минуты начали хватать судороги. Но это нормально, учитывая, какой длительный период прошел с момента приостановки чемпионат.

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Быстро пропущенный гол? В любом случае, немного расстроились, что сразу пропустили. До этого у нас было преимущество, но ответный мяч, как мне показалось, “расшевелил“ соперника, “горняки“ стали больше двигаться и искать моменты. Но я не могу сказать, что пропущенный мяч сильно подкосил нас“, - рассказал игрок пресс-службе команды.

Миколенко также прокомментировал отмененный гол Сидорчука в ворота Шахтера из-за фола Попова.

“Когда забивал Сидорчук, то Денис еле зацепил Степаненко, тем более неумышленно, поэтому я не считаю, что там было нарушение“, - отметил Виталий.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Виталий Миколенко, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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гость  (аноним)  01.06.2020, 22:53
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