Локомотив мог подписать Милевского за 12 млн евро

Президент Динамо назначил большую сумму на игрока.

Нападающий брестского Динамо, который ранее выступал за Динамо Киев, Артем Милевский мог перебраться в Россию.

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Бывший президент Локомотива Ольга Смородская рассказала, что услугами футболиста был лично заинтересован Юрий Семин.

“Когда я только пришла работать в Локомотив, Семин очень хотел купить Артема Милевского. А он уже тогда себя “хорошо“ проявлял. Ну вы понимаете.

Более того, я разговаривала по этому футболисту с Суркисом. Последняя цена была 12 миллионов евро. Это, на секундочку, 2010 год!“, - цитирует Смородскую sport-express.

Напомним, что Милевский - лучший игрок Динамо Брест в апреле.