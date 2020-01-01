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Бущан назвал причины поражения Шахтеру

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Голкипер не сумел выручить команду.
Георгий Бущан
Георгий Бущан
ФК Динамо Киев

Вратарь Динамо Киев Георгий Бущан прокомментировал поражение от донецкого Шахтера (1:3) в рамках чемпионата Украины.

“У каждого были свои задачи. У нас не получилось забить, а все моменты, которые были у соперника, они реализовали. Также не вышло навязать им свою игру, но наша команда отдавалась на поле полностью - по самоотдаче ни к кому вопросов нет.

Если честно, я еще не смотрел и не разбирал эти моменты. Но убежден, что не бывает пропущенных мячей, которые нельзя бы было отбить. Это ситуации, в которых все решают доли секунды. К сожалению, не получилось выручить команду“, - рассказал Бущан в интервью пресс-службе киевского клуба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Георгий Бущан, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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