Бущан назвал причины поражения Шахтеру

Голкипер не сумел выручить команду.

Вратарь Динамо Киев Георгий Бущан прокомментировал поражение от донецкого Шахтера (1:3) в рамках чемпионата Украины.

“У каждого были свои задачи. У нас не получилось забить, а все моменты, которые были у соперника, они реализовали. Также не вышло навязать им свою игру, но наша команда отдавалась на поле полностью - по самоотдаче ни к кому вопросов нет.

Если честно, я еще не смотрел и не разбирал эти моменты. Но убежден, что не бывает пропущенных мячей, которые нельзя бы было отбить. Это ситуации, в которых все решают доли секунды. К сожалению, не получилось выручить команду“, - рассказал Бущан в интервью пресс-службе киевского клуба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.