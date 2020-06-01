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Каштру - о матче с Динамо: Победа над принципиальным соперником

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Португальский специалист посвятил победу донецкой семье.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу над киевским Динамо (3:1) в рамках чемпионата Украины.

В Instagram португальский специалист опубликовал пост, который посвятил победному матчу.

“Огромный шаг к главной цели сезона. Поздравляю игроков с победой над принципиальным соперником. Она посвящается всей семье Шахтера!“, - написал Каштру.

Напомним, что Каштру - лучший тренер 24-го тура.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер Донецк, футбол, УПЛ, чемпионат Украины
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