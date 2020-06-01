Каштру - о матче с Динамо: Победа над принципиальным соперником
Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу над киевским Динамо (3:1) в рамках чемпионата Украины.
В Instagram португальский специалист опубликовал пост, который посвятил победному матчу.
Огромный шаг к главной цели сезона. Поздравляю игроков с победой над принципиальным соперником. Она посвящается всей семье «Шахтера»! ⠀ A giant step towards the main objective of the season. Congratulations to the players on the victory against the eternal rivals. This victory is dedicated to the whole Shakhtar family ⚒⚒⚒
“Огромный шаг к главной цели сезона. Поздравляю игроков с победой над принципиальным соперником. Она посвящается всей семье Шахтера!“, - написал Каштру.
Напомним, что Каштру - лучший тренер 24-го тура.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча.
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