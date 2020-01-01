Сидорчук обошел Гусева по количеству матчей в роли капитана Динамо
Футболист провел 55 поединков с капитанской повязкой.
Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук провел 55-й матч в качестве капитана столичного клуба.
Кроме того, поединок с Шахтером стал для футболиста 35-м в чемпионате Украины, когда он появился на поле с капитанской повязкой.
Таким образом, по количеству матчей в роли капитана Сидорчук обошел Олега Гусева, на счету котрого 54 поединка.
Напомним, что лидером по этому показателю является Александр Шовковский - 153 игры.
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