Защитник Карпат подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус

У Владислава Дубинчака нет никаких симптомов заболевания.

Защитник Карпат Владислав Дубинчак, права на котрого принадлежат Динамо, подтвердил, что он заразился коронавирусом.

“Хотел поблагодарить всех за поддержку, за все ваши сообщения в директ и многочисленные звонки. Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй положительный.

Именно поэтому было принято решение сдать повторно анализ, чтобы понимать, действительно ли у меня есть вирус, ведь абсолютно никаких симптомов еще не обнаружено. Я придерживался всех необходимых мер профилактики и последние два дня в полной изоляции.

Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным. Честно говоря, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался, меня шокировала.

Надеюсь, что повторное тестирование, которое я прошел сегодня, покажет, что я здоров, и все это лишь злая шутка, чтобы я осознал, что никто из нас не застрахован оказаться в подобных обстоятельствах. Еще раз всем спасибо за поддержку и будьте здоровы“, - написал футболист на своей странице в Instagram.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Карпатах матч с Мариуполем не состоялся.