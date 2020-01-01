Защитник Карпат подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус
Защитник Карпат Владислав Дубинчак, права на котрого принадлежат Динамо, подтвердил, что он заразился коронавирусом.
“Хотел поблагодарить всех за поддержку, за все ваши сообщения в директ и многочисленные звонки. Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй положительный.
Именно поэтому было принято решение сдать повторно анализ, чтобы понимать, действительно ли у меня есть вирус, ведь абсолютно никаких симптомов еще не обнаружено. Я придерживался всех необходимых мер профилактики и последние два дня в полной изоляции.
Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным. Честно говоря, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался, меня шокировала.
Надеюсь, что повторное тестирование, которое я прошел сегодня, покажет, что я здоров, и все это лишь злая шутка, чтобы я осознал, что никто из нас не застрахован оказаться в подобных обстоятельствах. Еще раз всем спасибо за поддержку и будьте здоровы“, - написал футболист на своей странице в Instagram.
Напомним, из-за вспышки коронавируса в Карпатах матч с Мариуполем не состоялся.
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