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Дуэлунд: Мне нужно приступить к выполнению той роли, которую для меня предназначали

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Датчанин отметил, что из-за травмы потерял год карьеры.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд рассказал о том, как травма повлияла на его карьеру.

“Уверен, что сломанная лодыжка стоила мне года карьеры. Конечно, мне было очень тяжело снова вернуться к режиму ожидания. Перед пандемией коронавируса я наконец вернулся в форму и провел несколько сильных поединков.

Сейчас все это в прошлом. Мне необходимо приступить к выполнению той роли, которую для меня предназначали с самого начала“, - цитирует Дуэлунда TV2.

Напомним, в декабре 2018 года Миккелю Дуэлунду делали операцию на ноге. Он пропустил длительный отрезок времени, однако летом в очередной раз получил травму.

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Теги: футбол, Миккель Дуэлунд, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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