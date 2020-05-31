Дуэлунд: Мне нужно приступить к выполнению той роли, которую для меня предназначали

Датчанин отметил, что из-за травмы потерял год карьеры.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд рассказал о том, как травма повлияла на его карьеру.

“Уверен, что сломанная лодыжка стоила мне года карьеры. Конечно, мне было очень тяжело снова вернуться к режиму ожидания. Перед пандемией коронавируса я наконец вернулся в форму и провел несколько сильных поединков.

Сейчас все это в прошлом. Мне необходимо приступить к выполнению той роли, которую для меня предназначали с самого начала“, - цитирует Дуэлунда TV2.

Напомним, в декабре 2018 года Миккелю Дуэлунду делали операцию на ноге. Он пропустил длительный отрезок времени, однако летом в очередной раз получил травму.