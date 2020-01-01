Директор Карпат: Мы не будем оспаривать техническое поражение

Ростислав Ящишин отметил, что клуб поздно получил результаты тестов на коронавирус.

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин прокомментировал ситуацию вокруг отмены матча с Мариуполем из-за вспышки коронавируса во львовской команде.

“В среду мы прошли на базе тестирование, а в пятницу вечером, около полуночи, доктор прислал нам результаты, по итогам которых все были здоровы. Но оставалось проверить еще около 20 образцов. Загруженность серьезная, соответственно, лаборатория не могла все сделать сразу.

В субботу, в 9 утра, снова позвонил врач и сказал, что у нас есть три инфицированных и три человека под подозрением. Я в ту же секунду сообщил об этом в УАФ и УПЛ. Также позвонил в Мариуполь, чтобы они остановились и не ехали во Львов до выяснения ситуации.

Я сразу подумал, что ситуация критическая и нужно мгновенно принимать решение. На официальном сайте у нас было соответствующее заявление. Если кто-то, УАФ или УПЛ, будет считать, что Карпаты не подготовились к матчу или симулировали болезнь, мы готовы к техническому поражению, никаким образом оспаривать его не будем. Для Карпат человеческое здоровье важнее, чем очки. Те, кто выдумывают, что мы специально срываем матч, либо убогие люди, либо просто не проинформированы.

Если вы спросите у города или области, сколько Карпаты сделали за последние четыре дня, когда стало известно, что матч состоится на стадионе Украина, какую колоссальную работу мы провели, сколько мы с Евгением Диким сделали, чтобы уладить огромное количество проблем, то у любого адекватного человека вопросов не возникнет.

Я не понимаю, как можно в голове иметь такие мысли, чтобы так брутально спекулировать человеческим здоровьем и жизнью, иметь такие больные идеи, чтобы обвинять Карпаты, что они хотят кабинетными методами повлиять на ход чемпионата. Это бессмысленно“, - заявил Ящишин в эфире программы Великий футбол.

Ранее стало известно, кто в Карпатах заразился коронавирусом.