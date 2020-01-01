Марлос стал лучшим игроком 24 тура чемпионата Украины
Футболист отметился результативными действиями в матче с Динамо.
В минувший уик-энд состоялся 24 тур чемпионата Украины по футболу, который стал первым после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Как сообщает пресс-служба УПЛ, лучшим игроком тура стал полузащитник Шахтера Марлос. Футболист оформил дубль в матче против Динамо (3:1).
Отметим, что по итогам голосования все эксперты отдали свое предпочтение именно Марлосу.
Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Динамо.
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