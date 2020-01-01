Сидорчук: Второй и третий гол мы сами подарили сопернику

Полузащитник рад, что в Украине наконец-то возобновился футбольный сезон.

В матче 24-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо со счетом 3:1. Поражение своей команды прокомментировал капитан киевлян Сергей Сидорчук.

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"Чувствуется, когда есть поддержка, особенно в таких матчах. Особенно в последнее время, когда на наши матчи ходило больше болельщиков, чем на остальные. Все рады, что футбол наконец-то вернулся. Пускай и в таком формате. Нужно понимать, что так продлится недолго, и скоро зрители смогут ходить на футбол.

Хочется просто поздравить Шахтер с победой, они лучше использовали свои моменты. Что касается второго и третьего гола, то мы, наверное, сами их подарили сопернику. Такая команда, как Шахтер, хорошо использует свои моменты", - цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Динамо.