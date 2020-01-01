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Буяльский - о незасчитанном мяче: Как по мне, там был чистый гол

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Хавбек считает, что Динамо находится в неплохой форме.
Виталий Буяльский в матче против Шахтера
Виталий Буяльский в матче против Шахтера
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский поделился мнением о поражении команды в матче против Шахтера (1:3) в рамках 24-го тура УПЛ.

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"Физическая форма Динамо? Наверное, неплохая. Первый тайм был очень даже хорошим. Особенно первые 15-20 минут. Мы контролировали игру. Но любая команда не может всю игру так делать.

Думаю, мы готовы физически. Главное - психологически настроиться на борьбу за второе место. Надо быть реалистами.

Незасчитанный гол? Даже не знаю, я не видел. Когда мы забили первый мяч, как по мне, там был чистый гол, но они так приняли решение. Это их работа", - приводит слова Буяльского официальный сайт Динамо.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Шахтер - Динамо.

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Теги: Виталий Буяльский, Динамо, Динамо Киев, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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