Буяльский - о незасчитанном мяче: Как по мне, там был чистый гол

Хавбек считает, что Динамо находится в неплохой форме.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский поделился мнением о поражении команды в матче против Шахтера (1:3) в рамках 24-го тура УПЛ.

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"Физическая форма Динамо? Наверное, неплохая. Первый тайм был очень даже хорошим. Особенно первые 15-20 минут. Мы контролировали игру. Но любая команда не может всю игру так делать.

Думаю, мы готовы физически. Главное - психологически настроиться на борьбу за второе место. Надо быть реалистами.

Незасчитанный гол? Даже не знаю, я не видел. Когда мы забили первый мяч, как по мне, там был чистый гол, но они так приняли решение. Это их работа", - приводит слова Буяльского официальный сайт Динамо.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Шахтер - Динамо.