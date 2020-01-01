Павелко: Наша следующая цель - проведение матчей с болельщиками
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что следующей целью для него является возвращение зрителей на стадионы.
“Рад, что вопреки пессимизму скептиков, которые не верили в завершение текущего чемпионата, соревнование продолжается, победители и участники еврокубков от Украины будут определены по спортивному принципу.
Читай также: Фанаты Динамо красиво встретили команду перед матчем с Шахтером
Для этого команда УАФ проделала очень большую работу и получила первую победу - возобновление соревнований. Единственное, что выглядит очень грустно в этой ситуации - абсолютно пустые трибуны. Ведь болельщики и есть душа футбола. Поэтому нашей следующей целью является возможность проведения матчей с болельщиками на стадионах.
Но ее реализация напрямую зависит от дальнейшей динамики заболеваний на COVID-19. Надеюсь и желаю всем нам, чтобы она была положительной, и скоро мы сможем наслаждаться футболом вместе с заполненными трибунами по всей Украине“, - написал Павелко на своей страничке в Facebook.
Ранее сообщалось, что в Венгрии разрешили проводить матчи с болельщиками.
Полная версия правил