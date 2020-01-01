Павелко: Наша следующая цель - проведение матчей с болельщиками

Глава УАФ заявил, что рад возобновлению чемпионата Украины.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что следующей целью для него является возвращение зрителей на стадионы.

“Рад, что вопреки пессимизму скептиков, которые не верили в завершение текущего чемпионата, соревнование продолжается, победители и участники еврокубков от Украины будут определены по спортивному принципу.

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Для этого команда УАФ проделала очень большую работу и получила первую победу - возобновление соревнований. Единственное, что выглядит очень грустно в этой ситуации - абсолютно пустые трибуны. Ведь болельщики и есть душа футбола. Поэтому нашей следующей целью является возможность проведения матчей с болельщиками на стадионах.

Но ее реализация напрямую зависит от дальнейшей динамики заболеваний на COVID-19. Надеюсь и желаю всем нам, чтобы она была положительной, и скоро мы сможем наслаждаться футболом вместе с заполненными трибунами по всей Украине“, - написал Павелко на своей страничке в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Венгрии разрешили проводить матчи с болельщиками.