Степаненко - о фоле Попова: На такой высоте невозможно, чтоб я сам подлез под руку

Игрок "горняков" отметил, что никогда не симулирует.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко поделился своим мнением об эпизоде с фолом Дениса Попова и незасчитанным голом киевского Динамо.

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"Я выпрыгнул и получил по лицу. Потом посмотрели VAR и зафиксировали нарушение. Это был фол, точно. На такой высоте невозможно, чтоб я сам подлез под руку. Я посмотрю еще повтор, но это фол, 100 процентов.

Я уважаю Михайличенко, знаю его очень давно. Он говорил с судьей, но я никогда не симулирую. У нас с Михайличенко был диалог. Когда пересмотрит повтор, он поймет, что там был фол", - отметил Степаненко в комментарии телеканалу Футбол 1/2/3.

Напомним, Шахтер обыграл Динамо со счетом 3:1. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.