Михайличенко: У меня нет никаких претензий к ребятам

Наставник "бело-синих" считает, что его подопечным не удалось до конца выдержать темп.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура чемпионата Украины против донецкого Шахтера.

"Не получилось не проиграть, до конца выдержать тот темп и игру, которые мы наметили. Но это вполне объяснимо, ведь у нас еще не тот игровой тонус. Ребята старались, отдали все силы, которые у них были на сегодняшний день, играли до конца, на победу.

На мой взгляд, Шахтеру нельзя позволять долго контролировать мяч, но реалии сегодняшнего дня не разрешают продержать это все 90 минут. К сожалению для нас, Шахтер лучше использовал свои моменты".

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Подсели во второй половине матча? Конечно, это вполне естественно. Даже в этой ситуации мы не провели ни одной игры по 90 минут, просто не имели такой возможности. Жаль, что “класико” состоялось сразу после карантина, не дав возможности и времени набрать оптимальной формы.

Хочу еще раз сказать, что у меня нет никаких претензий к ребятам. Они отдали на поле все, что могли на сегодняшний день, и даже, может, немного больше.

Где-то не хватило исполнительского мастерства, не только в атаке, но и в обороне, где-то Шахтер лучше использовал свои моменты, чем мы", - цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Шахтер - Динамо.