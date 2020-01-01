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Пятов: В перерыве сделали коррективы, поговорили "по душам", вышли и забили

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Вратарь "горняков" отметил, что тяжело играть при пустых трибунах.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
ФК Шахтер Донецк

Голкипер и капитан Шахтера Андрей Пятов прокомментировал положительный результат матча против Динамо (3:1) в рамках 24-го тура чемпионата Украины.

"Пустые трибуны? Конечно, футбол - для болельщиков, тяжело играть. Это напоминает товарищеские игры на сборах.

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Мы понимаем, что нам нужно доиграть чемпионат и переступить недовольство игры без болельщиков. Я думаю, нам это удалось. Мы со всей ответственностью подошли к игре и выполнили то, о чем договаривались.

Мы начали не очень уверенно. Где-то спали. Пропустили один гол, который не засчитали, но продолжали играть несобранно. Логично пропустили еще гол, но сразу же ответили и почувствовали уверенность.

В перерыве сделали коррективы, поговорили "по душам", вышли и забили два гола", - рассказал Пятов на пресс-конференции.

Ранее свой комментарий о матче дал главный тренер Шахтера Луиш Каштру.

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Теги: Андрей Пятов, Шахтер, Шахтер Донецк, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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