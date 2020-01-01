Каштру: Мы работаем не для рекорда, а для цели - стать чемпионами

Наставник Шахтера отметил, что установить рекорд будет сложно.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды над киевским Динамо в матче 24-го тура чемпионата Украины.

"Наша динамика - рассматриваем следующий матч как самый главный. С самого начала сезона старались отдавать лучшее, но не всегда все удавалось. Но у нас всегда есть цель выиграть следующий матч.

Конечно, мы хотим добиться титула - это цель нашего сезона. Если сможем и будет рекорд - будет лучше. Не будем забывать, что это очень сложно, и осталась шестерка лучших команд. Мы работаем не для рекорда, а для цели - стать чемпионами", - сказал Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Шахтер может установить рекорд, оформив самое быстрое чемпионство за все время УПЛ.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Динамо.