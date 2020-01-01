Шахтер - Динамо 3:1 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

В поединке 24-го тура УПЛ дончане оказались сильнее киевлян.

Шахтер - Динамо: видео голов ФК Шахтер Донецк

В центральном матче 24-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо.

Поединок состоялся в Киеве на НСК Олимпийский, но номинальными хозяевами поля были “горняки“. Гости первыми открыли счет в этим поединке, но арбитр встречи этот гол отменил.

Под конец первого тайма команды обменялись голами, а уже во второй половине встречи забивали исключительно “горняки“.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Динамо:

Шахтер - Динамо 3:1

Голы: Марлос, 39, 67, Маркос Антонио, 74 - Буяльский, 38

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик (Коноплянка, 84) - Марлос (Тете, 76), Коваленко (Маркос Антонио, 53), Тайсон (Соломон, 85) - Мораес (Фернандо, 76).

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Цитаишвили (Караваев, 77), Буяльский (Дуэлунд, 88), Вербич - Русин (Де Пена, 77).

Предупреждения: Исмаили, Коваленко - Попов.