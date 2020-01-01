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Шахтер уверенно обыграл Динамо

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Донецкий Шахтер оставил Динамо на четвертом месте в турнирной таблице.
Шахтер уверенно обыграл Динамо

Донецкий Шахтер обыграл Динамо со счетом 3:1 в домашнем матче на НСК Олимпийский в Киеве (“горняки“ чемпионат Украины будут доигрывать в Киеве) в первом туре после возобновления УПЛ.

Киевское Динамо, несмотря на двухмесячный карантин, начало матч очень активно – высокий прессинг, хорошие скорости, что позволяло создавать остроту у ворот “горняков“. Правда, к ударам по воротам это не приводило.

Первый серьезный момент, заслуживающий упоминания, случился только на 19-й минуте. Сидорчук точным ударом с отскока к правому углу штрафной отправил мяч в сетку, с рикошетом от левой штанги. Правда, радость динамовцев была не долгой – арбитр Катерина Монзуль посмотрела видеоповтор и отменила гол, увидев фол Попова на Степаненко в моменте взятия ворот.
И все же именно Динамо первым вышло вперед. Случилось это на 38-й минуте. После изящного заброса в центр штрафной с правого фланга от Цитаишвили Буяльский в прыжке рыбкой отправил мяч в сетку ударом головой.

И вновь радость Динамо была непродолжительной. Только в этот раз из-за того, что в первой же атаке после их гола Шахтер отыгрался. Простая стенка между Марлосом и Тайсоном завершилась бильярдным ударом натурализованного украинца в левый нижний угол.

Второй тайм вновь активнее начали игроки Динамо, но надолго в этот раз сил им не хватило и с середины 45-минутки уже Шахтер завладел инициативой, что отобразилось на табло.

На 67-й минуте с правого фланга отдал пас Додо, Мораес остановил, а Марлос пробил точно в правый нижний угол, оформив дубль. А вскоре Исмаили в одиночку выиграл борьбу у двух соперников на левом фланге обороны, после чего пробежал к чужой штрафной, где придумал быструю стенку с Антонио, который спокойно увеличил между командами разрыв по счете.

Благодаря победе Шахтер еще больше укрепил свое лидерство в УПЛ, 16 очков выигрывая у конкурентов, а вот Динамо опустилось на четвертое место, уступая Заре и Десне по дополнительным показателям, а в трех очках позади Александрия, так что борьба за второе место в оставшихся восьми турах будет горячей.

Шахтер — Динамо 3:1
Голы: Марлос, 39, 67, Маркос Антонио, 74 — Буяльский, 38

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик (Коноплянка, 84) — Марлос (Тете, 76), Коваленко (Маркос Антонио, 53), Тайсон (Соломон, 85) — Мораес (Фернандо, 76).

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Цитаишвили (Караваев, 77), Буяльский (Дуэлунд, 88), Вербич — Русин (Де Пена, 77).

Предупреждения: Исмаили, Коваленко — Попов.

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Теги: Динамо Киев, Шахтер
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