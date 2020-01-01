Ворскла - Львов 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Ворскла и Львов расписали мировую ничью.
В матче 24-го тура чемпионата Украины Ворскла на своем поле упустила победу над Львовом.
Полтавский клуб вел в счете практически всю игру, однако в компенсированное время гости заработали и успешно реализовали пенальти.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ворскла - Львов:
Ворскла - Львов 1:1
Голы: Кане, 13 - Шина, 90+3 ( с пенальти)
Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай - Пуцлин, Скляр, Кане - Васин (Якубу, 80), Кулач (Шехич, 90+2), Степанюк (Кравчук, 84)
Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Велвес, 83) - Алваро, Приймак - Татарков (Бопесу, 83), Богунов, Шина - Ныч (Ренан, 52, (Яковелли, 70))
Предупреждения: Скляр - Шина, Алваро, Велвес
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