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Фанаты Динамо красиво встретили команду перед матчем с Шахтером

Комментариев: 2
Болельщики устроили небольшую акцию около НСК Олимпийский.
Фанаты Динамо встретили команду перед матчем с Шахтером
Фанаты Динамо встретили команду перед матчем с Шахтером

В центральном матче 24-го тура Украины встретятся принципиальные соперники - донецкий Шахтер и киевское Динамо.

В преддверии поединка фанаты "бело-синих" решили поддержать команду и устроили небольшую акцию около НСК Олимпийский, где будет проходить матч.

Болельщики с файерами встретили футболистов около стадиона. На стадион, как известно, зрителей не пускают, поэтому фанаты оказали свою поддержку перед матчем.

Отметим, что фанаты соблюдали правила дистанцирования, которые рекомендованы для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, следить за событиями матча Шахтер - Динамо вы можете следить в онлайн-трансляции на нашем сайте.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.05.2020, 18:42
Оценка:  0
гость
Всё равно быдло
гость  (аноним)  31.05.2020, 18:04
Оценка:  0
гость
Всё равно проиграют.
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