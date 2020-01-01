Шахтер и Динамо огласили стартовые составы на матч

В центральном матче 24-го тура чемпионата Украины встретятся Шахтер и Динамо.

Донецкий Шахтер примет киевское Динамо в центральном матче 24-го тура чемпионата Украины. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

В преддверии поединка главные тренера команд Луиш Каштру и Алексей Михайличенко определились со стартовыми составами.

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес.

Запасные: Трубин, Хочолава, Маркос Антонио, Тете, Коноплянка, Соломон, Болбат, Пихаленок, Фернандо.

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Цитаишвили, Буяльский, Вербич - Русин.

Запасные: Бойко, Кадири, Соль, Де Пена, Андриевский, Караваев, Сирота, Бенито, Дуэлунд.

Напомним, матч Шахтер - Динамо начнется в 17:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.