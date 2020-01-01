Ворскла упустила победу над Львовом на последних минутах матча

Львовяне забили пенальти на 93-й минуте встречи и вырвали ничейный результат.

Ворскла и Львов сыграли в ничью ФК Ворскла

В матче 24-го тура чемпионата Украины полтавская Ворскла принимала Львов. Встреча проходила в Полтаве без зрителей.

Хозяева поля открыли счет уже на 13-й минуте поединка, и до последних минут удерживали его. Однако в компенсированное время львовяне заработали 11-метровый удар, который успешно реализовал Шина.

Таким образом, Ворскла упустила возможность обойти Львов в турнирной таблице чемпионата Украины - оба клуба имеют в своем активе 22 балла, но Львов обходит полтавчан по дополнительным показателям.

Ворскла - Львов 1:1

Голы: Кане, 13 - Шина, 90+3 ( с пенальти)

Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай - Пуцлин, Скляр, Кане - Васин (Якубу, 80), Кулач (Шехич, 90+2), Степанюк (Кравчук, 84)

Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Велвес, 83) - Алваро, Приймак - Татарков (Бопесу, 83), Богунов, Шина - Ныч (Ренан, 52, (Яковелли, 70))

Предупреждения: Скляр - Шина, Алваро, Велвес