Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ворскла упустила победу над Львовом на последних минутах матча

Комментариев: 0
Львовяне забили пенальти на 93-й минуте встречи и вырвали ничейный результат.
Ворскла и Львов сыграли в ничью
Ворскла и Львов сыграли в ничью
ФК Ворскла

В матче 24-го тура чемпионата Украины полтавская Ворскла принимала Львов. Встреча проходила в Полтаве без зрителей.

Хозяева поля открыли счет уже на 13-й минуте поединка, и до последних минут удерживали его. Однако в компенсированное время львовяне заработали 11-метровый удар, который успешно реализовал Шина.

Таким образом, Ворскла упустила возможность обойти Львов в турнирной таблице чемпионата Украины - оба клуба имеют в своем активе 22 балла, но Львов обходит полтавчан по дополнительным показателям.

Ворскла - Львов 1:1
Голы: Кане, 13 - Шина, 90+3 ( с пенальти)

Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай - Пуцлин, Скляр, Кане - Васин (Якубу, 80), Кулач (Шехич, 90+2), Степанюк (Кравчук, 84)

Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Велвес, 83) - Алваро, Приймак - Татарков (Бопесу, 83), Богунов, Шина - Ныч (Ренан, 52, (Яковелли, 70))

Предупреждения: Скляр - Шина, Алваро, Велвес

Поделись:
Теги: Ворскла, Львов, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь