Полузащитник Александрии завершил карьеру из-за травмы
Капитан и полузащитник Александрии Андрей Запорожан решил повесить бутсы на гвоздь из-за травмы.
Как рассказал главный тренер команды Владимир Шаран, футболисту сделали операцию, однако он может попасть в тренерский штаб.
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"Андрею сделали оперативное вмешательство. Он решил закончить свою карьеру. Мы разговаривали с президентом относительно того, чтобы Запорожан остался в тренерском штабе нашей команды", - сказал специалист в интервью Тур ONLINE.
Отметим, что на матче против Зари Запорожан присутствовал в качестве зрителя. Хавбек выступает за Александрию с 2008 года, отыграв более 250 поединков.
Напомним, Александрия Александрия обыграла Зарю, реализовав 11-метровый удар на последних минутах. Вашему вниманию видео гола и обзор этого поединка.
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