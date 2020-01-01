Полузащитник Александрии завершил карьеру из-за травмы

Андрей Запорожан может попасть в тренерский штаб клуба.

Капитан и полузащитник Александрии Андрей Запорожан решил повесить бутсы на гвоздь из-за травмы.

Как рассказал главный тренер команды Владимир Шаран, футболисту сделали операцию, однако он может попасть в тренерский штаб.

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"Андрею сделали оперативное вмешательство. Он решил закончить свою карьеру. Мы разговаривали с президентом относительно того, чтобы Запорожан остался в тренерском штабе нашей команды", - сказал специалист в интервью Тур ONLINE.

Отметим, что на матче против Зари Запорожан присутствовал в качестве зрителя. Хавбек выступает за Александрию с 2008 года, отыграв более 250 поединков.

Напомним, Александрия Александрия обыграла Зарю, реализовав 11-метровый удар на последних минутах. Вашему вниманию видео гола и обзор этого поединка.