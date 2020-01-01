Костышин: Мы не подходим к первым играм после возобновления сезона в оптимальных кондициях

Наставник Колоса оценил состояние своей команды.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал поражение от Олимпика (0:2) в 24 туре чемпионата Украины.

“Если в первом тайме мы полностью владели преимуществом, то во втором тайме была обоюдная игра. Заработали пенальти, который говорят, что был. Были моменты. Но, такое чувство, что остановились парни.

У нас своя стратегия подготовки к чемпионату. Мы не подходим к первым играм в оптимальных кондициях. Десне сложнее, нам турнирное положение неважно. Мы на шестом месте и останемся, а у Десны каждое очко на вес золота“, - цитирует специалиста телеканал Футбол.

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