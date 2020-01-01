Полузащитник Днепра-1: Жаль, что команда показала хороший футбол при пустых трибунах

Юрий Вакулко отметил, что возобновить сезон с победы было очень важно.

Полузащитник Днепра-1 Юрий Вакулко прокомментировал победу над Олимпиком (3:1) в рамках 24 тура чемпионата Украины.

“Начало игры было немного неуверенным, но это совершенно естественно, ведь пауза в чемпионате была достаточно длинной. Очень важно было начать с победы, но еще важнее - с хорошей игры. Считаю, что Днепр-1 показал очень хороший футбол. Жаль, что это было при пустых трибунах.

Увы, пропустили на третьей компенсированной минуте, но ничего страшного. Значит, нам есть над чем работать. Но это уже третья победа подряд, это очень хороший показатель, ведь такого на уровне УПЛ у нас еще не было“, - цитирует футболиста пресс-служба днепрян.

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