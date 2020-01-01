Рябоконь: Погода внесла коррективы в игру с Колосом

Украинский специалист рад, что сезон возобновился.

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу над Колосом (2:0) в 24 туре чемпионата Украины.

“Слава Богу, что вообще начали наконец-то. После большой паузы начался большой футбол. А что касается самой игры - конечно, коррективы внесла погода. Поле было тяжелым, играть в привычном стиле у нас не получалось, откровенно говоря. Было больше борьбы.

В некоторых матчах нужно выигрывать по игре, а в некоторых - вырывать победу на характере. Матч с Колосом - скорее, второе в нем сыграло большую роль. Возможно, также индивидуальное мастерство футболистов сказалось в важный момент“, - цитирует специалиста телеканал Футбол.

Смотрите также видео голов и обзор матча Колос - Десна.