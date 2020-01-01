Бабич: Уже по дороге во Львов пришлось возвращаться домой, игроки были расстроены
Наставник приазовцев отметил, что здоровье находится на первом месте.
Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал отмену матча с Карпатами из-за позитивных тестов на коронавирус у футболистов и сотрудников львовского клуба.
“Мы направлялись во Львов и перед Житомиром позвонило руководство, получив указание ехать в Мариуполь. Официальной причины никто не знал.
Понимая, что мы были в шаге от игры и пришлось возвращаться домой, игроки были расстроены. Но здесь здоровье вышло на первый план.
Могу сказать, что вчера все футболисты сдали отрицательные тесты на коронавирус. Это нас радует“, - цитирует Бабича телеканал Футбол.
Ранее Карпаты выступили с заявлением по поводу отмены матча против Мариуполя.
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