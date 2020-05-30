Шаран - о победе над Зарей: Мы остаемся в борьбе за еврокубки
Наставник александрийцев остался доволен своими подопечными.
Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал победу над Зарей (1:0) в рамках 24 тура чемпионата Украины.
“Мы очень хорошо изучили соперника. Я благодарен ребятам, что все выполнили на футбольном поле. В первую очередь, правильно играли в защите. Хотя моменты, конечно, были и у наших ворот, но я считаю, что у ворот соперника мы создали больше.
Заря - очень хорошая команда. Тем более, это очень важная победа для нас, потому что мы остаемся в борьбе за еврокубки“, - цитирует специалиста телеканал Футбол.
Смотрите также видео гола и обзор матча Александрия - Заря.
Полная версия правил