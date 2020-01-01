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Игроки Динамо сдали отрицательные тесты на коронавирус

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Команда в полном составе готовится к поединку с Шахтером.
Игроки Динамо
Игроки Динамо
ФК Динамо Киев

Перед матчем 24 тура чемпионата Украины с Шахтером игроки и сотрудники Динамо сдали тесты на COVID-19. 

Пресс-служба киевлян сообщает, что ни одного случая заболевания в клубе не выявлено.

Матч Шахтер - Динамо состоится сегодня, 31 мая, в 17:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча.

Предлагаем также ознакомится с прогнозами и ставками букмекеров на этот поединок.

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Теги: футбол, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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