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Дуэлунд: В матче против Шахтера нам будет не хватать болельщиков

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Датчанин отметил, что команда находится в хорошей форме.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Миккель Дуэлунд прокомментировал предстоящий матч с Шахтером в чемпионате Украины.

“Мы находимся в отличной физической форме. Готовы к поединку с “горняками“. Мы очень голодны к футболу на данный момент. У нас есть хорошие шансы добыть очки в этой игре.

Я, как и вся команда, очень счастлив, что приняли решение возобновить сезон, и мы сможем играть в футбол. Уверен,  мы все получим удовольствие от игры и надеемся выиграть. Это очень важная игра, нам нужны три очка.

Ожидаю высокий уровень футбола. Шахтер демонстрирует отличную игру, мы должны быть готовы ко всему и  сконцентрированными во всех компонентах на протяжении 90 минут. Важно быть командой на поле и биться друг за друга.

Сегодня мы весь день были вместе на базе, провели тренировку. Сейчас по плану - хорошо отдохнуть, соблюдение режима питания и сна. Тогда мы будем готовы на 100% к поединку с “горняками“.

Футболист также высказался о том, что поединок будет проходить при пустых трибунах.

“Конечно, нам будет не хватать болельщиков, и их присутствие давало бы преимущество нам, но так сложились обстоятельства. Мы будем на равных условиях с Шахтером“, - цитирует Дуэлунда официальный сайт киевлян.

Матч Шахтер - Динамо состоится сегодня, 31 мая, в 17:00 и на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча.

Предлагаем также ознакомится с прогнозами и ставками букмекеров на этот поединок.

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Теги: футбол, Динамо, Миккель Дуэлунд, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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