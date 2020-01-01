Днепр-1 - Олимпик 3:1 видео голов и обзор матча УПЛ

Днепровский клуб добыл уверенную победу.

Днепр-1 - Олимпик: видео голов и обзор матча СК Днепр-1

Сегодня, 30 мая, возобновился чемпионат Украины, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В рамках 24-го тура УПЛ Днепр-1 дома уверенно обыграл Олимпик, забив три гола. Гости сумели лишь однажды поразить ворота хозяев на 93 минуте, выполнив точный удар с пенальти.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Днепр-1 - Олимпик 3:1

Голы: Булеца, 31, Адамюк, 62, Тейлор, 77 - Политыло, 90+3 (пен.)



Днепр-1: Юрчук - Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой - С. Кравченко - Тейлор (Чичиков, 81), Ди Франко (Когут, 63), Вакулко (Снижко, 81), Булеца (Назаренко, 63) - Хобленко (Коркишко, 71).



Олимпик: Крынский - Ксенз (Баланюк, 68), Гришко, Зотько (Литвин, 73), Лебеденко - Цымбалюк - Н. Кравченко, Кравчук (Завийский, 68), Политыло, Тейшейра (Балашов, 73) - Шахаб (Е. Пасич, 83).



Предупреждения: Вакулко - Кравчук, Шахаб, Зотько.