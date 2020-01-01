Александрия - Заря 1:0 видео гола и обзор матча УПЛ
В рамках 24-го тура УПЛ Александрия дома минимально обыграла Зарю.
Счет в матче был открыт лишь в конце второго тайма. Хозяева сумели поразить ворота луганского клуба с пенальти на 94 минуте матча.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Александрия - Заря 1:0
Гол: Гречишкин, 90+4 (с пенальти)
Александрия: Панькив - Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко - Ковалец, Гречишкин, Грицук (Банада, 56) - Лучкевич (Шастал, 79), Ситало (Безбородько, 79), Третьяков (Задерака, 61)
Заря: Махарадзе - Хомченовский (Лунев, 74), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Цвек - Леднев (Абу Ханна, 89), Юрченко (Иванисеня, 88), Кочергин - Перович (Громов, 73), Кабаев (Тымчик, 60)
Предупреждения: Пашаев - Леднев, Лунев, Михайличенко, Вернидуб
Удаление: Михайличенко, 85 (повторное предупреждение)
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