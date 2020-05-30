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"Думаю, изменял мне": Ирина Морозюк заявила о расставание с Николаем

Комментариев: 4
Пара рассталась в октябре прошлого года.
Ирина и Николай Морозюк расстались
Ирина и Николай Морозюк расстались
instagram.com/irina_moroziuk/

Жена украинского футболиста Ризеспора Николая Морозюка Ирина сообщила о том, что пара рассталась.

“Мы расстались полгода назад. Сначала мы с ним взяли паузу - это было в октябре 2019 года. У нас все было спокойно. Не было скандалов и обид. Все было очень сентиментально, потому что мы на самом деле очень любим и уважаем друг друга.

Было страшно и непривычно. У нас была такая сильная любовь, что мы не могли подумать, что когда-то такое произойдет. Но я считаю, что так лучше. Хоть и люблю его до сих пор“, - рассказала Ирина в интервью YouTube-каналу Олицкая.

Ирина также рассказала о том, что Николай изменял ей.

“Первый период времени мы не понимали… Мы взяли паузу, но не расстались. Была вероятность, что мы вернемся друг к другу. Я не знаю, что будет дальше. Может быть, через год мы будем вместе. Или через полгода, или через неделю. Или никогда. Я допускаю любой момент в своей жизни.

Есть ли сейчас кто-то у Коли? Я думаю, что нет. Он не найдет лучше меня. Изменял ли он мне? Думаю, да, изменял. Как к этому отношусь? Да никак не отношусь. Я этого не чувствовала, но допускаю это. Хотелось ли мне ему изменить? Хотелось, но я не изменяла.

Я, кстати, считаю враньем разговоры о том, что мужчины полигамны, а женщины - нет. Я думаю, что женщины более полигамны. Но нам социум навязывает обратное, поэтому девушки стесняются своей полигамности“, - отметила экс-супруга.

Ранее нападающий сборной Украины объявил о разрыве с женой.

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Теги: Ирина Морозюку, Николай Морозюк, вне игры
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Комментариев (4)
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БуГоГарин    30.05.2020, 22:44
Оценка:  0
БуГоГарин
охоспади…
гость  (аноним)  30.05.2020, 21:28
Оценка:  0
гость
Коля, рад за Тебя, будет у Тебя хорошая девушка, а не этот монстр.
LeonMaster    30.05.2020, 21:11
Оценка:  +1
LeonMaster
Рад за Колю, пусть найдет себе женщину, а не биоандроида.
MelnikovAndrey    30.05.2020, 21:00
Оценка:  0
MelnikovAndrey
Коля заипался в силиконовую дырку тыкать)))
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