"Наш футбол все еще уязвим": Павелко прокомментировал коронавирус в Карпатах

Украинский футбол вернулся.

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал возвращение чемпионата Украины, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

“Большой футбол вернулся в Украину! Впервые за два с половиной месяца. Сегодня побывали на первом матче УПЛ после возобновления соревнований - Колос - Десна.

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Возможность проводить этот и другие матчи - первая важная победа украинского футбола над COVID-19. О том, что болельщики очень соскучились за футбольным действом свидетельствовало и немалое количество людей, которые наблюдали за игрой на Оболонь-Арене с балконов близлежащих домов.

К сожалению, ситуация, которая возникла в ФК Карпаты демонстрирует, насколько наш футбол все еще уязвим к пандемии и насколько важно соблюдать простые медицинские правила. И COVID-19 обязательно будет побежден и украинские стадионы откроют свои трибуны для всех болельщиков!“, - написал Павелко в Facebook.

Напомним, что матч Карпаты - Мариуполь не состоится из-за выявленного коронавируса у футболистов “львов“.

Ранее стало известно, кто в Карпатах заразился коронавирусом.