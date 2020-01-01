УПЛ: Александрия вырвала победу у Зари, Днепр-1 не оставил шансов Олимпику

Чемпионат Украины возобновился после паузы, которая возникла из-за пандемии коронавируса.

Сегодня, 30 мая, возобновился чемпионат Украины, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Один из ключевых поединков тура проходил в Александрии, где хозяева принимали претендента на место в Лиге чемпионов - Зарю.

Единственный гол в матче был забит в компенсированное время ко второму тайму. Александрия заработала право на пенальти, который уверенно реализовал Дмитрий Гречишкин.

Александрия - Заря 1:0

Гол: Гречишкин, 90+4 (с пенальти)

Александрия: Панькив - Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко - Ковалец, Гречишкин, Грицук (Банада, 56) - Лучкевич (Шастал, 79), Ситало (Безбородько, 79), Третьяков (Задерака, 61)

Заря: Махарадзе - Хомченовский (Лунев, 74), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Цвек - Леднев (Абу Ханна, 89), Юрченко (Иванисеня, 88), Кочергин - Перович (Громов, 73), Кабаев (Тымчик, 60)

Предупреждения: Пашаев - Леднев, Лунев, Михайличенко, Вернидуб

Удаление: Михайличенко, 85 (повторное предупреждение)

В параллельном матче Днепр-1 дома уверенно разобрался над Олимпиком. Хозяева обеспечили себе победу уже на 77-й минуте, когда был забит третий гол. Единственный мяч гости забили в компенсированное время ко второму тайму с пенальти, реализованный Политыло.

Днепр-1 - Олимпик 3:1

Голы: Булеца, 31, Адамюк, 62, Тейлор, 77 - Политыло, 90+3 (пен.)



Днепр-1: Юрчук - Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой - С. Кравченко - Тейлор (Чичиков, 81), Ди Франко (Когут, 63), Вакулко (Снижко, 81), Булеца (Назаренко, 63) - Хобленко (Коркишко, 71).



Олимпик: Крынский - Ксенз (Баланюк, 68), Гришко, Зотько (Литвин, 73), Лебеденко - Цымбалюк - Н. Кравченко, Кравчук (Завийский, 68), Политыло, Тейшейра (Балашов, 73) - Шахаб (Е. Пасич, 83).



Предупреждения: Вакулко - Кравчук, Шахаб, Зотько.

Ранее Десна уверенно обыграла Колос.