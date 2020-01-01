Стало известно, кто в Карпатах заразился коронавирусом

Во львовском клубе зафиксировано пять случаев заражения.

Завтра, 31 мая, должен был состояться матч Карпаты - Мариуполь в рамках чемпионата Украины. Однако этот поединок отменен из-за того, что в составе “львов“ были выявлены футболисты с коронавирусом.

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Как стало известно телеканалу Футбол, положительный тест на Covid-19 сдали: Андро Гиоргадзе, Владислав Дубинчак, а также один из голкиперов.

Кроме того, инфицированы еще двое сотрудников львовского клуба.

Отметим, что Карпаты выступили с заявлением по поводу отмены матча против Мариуполя.