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Смалийчук: Мы - Карпаты. Вы - г***о

Комментариев: 3
Новый президент львовского клуба встал на защиту команды.
Олег Смалийчук
Олег Смалийчук
ФК Карпаты

Новый владелец Карпат Олег Смалийчук прокомментировал отмену матча львовского клуба против Мариуполя из-за выявленного случая заражением коронавируса в составе “львов“.

“Мы согласны на техническое поражение. Мы призываем не останавливать чемпионат. Мы создавали нашу историю только на футбольных полях.

Хочу напомнить авторам теорий заговоров, любителям копаться в грязных трусах и договорняков в кабинетах: “Мы - Карпаты. Вы - говно!“.

Мы никому не позволим порочить имидж нашего клуба“, - написал Смалийчук в Facebook.

Ранее Карпаты выступили с заявление по поводу отмены матча против Мариуполя.

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Теги: Олег Смалийчук, Карпаты Львов, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Комментариев (3)
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Muzobozz    30.05.2020, 18:26
Оценка:  -22
Muzobozz
Как раз дерьмо это КаЛпаты!
ЗаелоПластинку    30.05.2020, 19:02
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
Кому как не тебе разбираться в этом. Слепил еще один герб раши из дерьма?
гость  (аноним)  30.05.2020, 18:17
Оценка:  0
гость
это всё происки фсб
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