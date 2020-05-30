Смалийчук: Мы - Карпаты. Вы - г***о

Новый президент львовского клуба встал на защиту команды.

Новый владелец Карпат Олег Смалийчук прокомментировал отмену матча львовского клуба против Мариуполя из-за выявленного случая заражением коронавируса в составе “львов“.

“Мы согласны на техническое поражение. Мы призываем не останавливать чемпионат. Мы создавали нашу историю только на футбольных полях.

Хочу напомнить авторам теорий заговоров, любителям копаться в грязных трусах и договорняков в кабинетах: “Мы - Карпаты. Вы - говно!“.

Мы никому не позволим порочить имидж нашего клуба“, - написал Смалийчук в Facebook.

Ранее Карпаты выступили с заявление по поводу отмены матча против Мариуполя.