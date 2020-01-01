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Карпаты выступили с заявлением по поводу отмены матча против Мариуполя

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Львовский клуб готов смириться с техническим поражением.
Матч Карпаты - Мариуполь отменен
Матч Карпаты - Мариуполь отменен
ФК Карпаты

Руководство львовских Карпат выступили с официальным заявлением по поводу отмены матча 24-го тура УПЛ с Мариуполем, который должен был состоятся завтра, 31 мая, из-за коронавируса во львовском клубе.

“Наш клуб оказался в ситуации, когда на первое место выходят не очки и результат, а здоровье футболистов и работников. К сожалению, всемирная зараза не обошла стороной наш город, который страдает от коронавирусной инфекции, и наш клуб.

Накануне матча против Мариуполя мы получили неутешительные результаты от медиков, которые проводили необходимые процедуры. У нас беда и мы не желаем никому оказаться в нашей ситуации.

Однако Карпаты не позволят никому манипулировать результатами тестирования и произносить унизительные гипотезы.

Карпаты, как самобытный клуб с историей, традициями, стилем и болельщиками стоит выше тех, кто спекулирует на наших проблемах и имеет намерение обзавестись ругательствами и репостами, придумывая самые разные версии относительно якобы нашего желания сорвать чемпионат.

Для нас здоровье наших сотрудников и наших футболистов дороже очков. Поэтому мы официально заявляем, что в случае, если УПЛ и УАФ примут решение засчитать Карпатам техническое поражение из-за непроведенного матча против Мариуполя, мы никоим образом такую ​​позицию оспаривать не будем.

Руководство УПЛ прекрасно знает, сколько работы было выполнено Карпатами для того, чтобы получить разрешение на организацию воскресного матча. В последние дни работниками клуба было проведено множество встреч и отправлено немало писем.

Сохранение места в элитном дивизионе - приоритетная задача для Карпат. Но только в том случае, когда игроки и тренеры получат необходимый результат на футбольном поле. Мы готовы играть, биться и доказывать право сохранить место в УПЛ исключительно в рамках честной игры“, - гласит заявление клуба. 

Ранее исполнительный директор Карпат прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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Теги: Карпаты Львов, Мариуполь, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: fckarpaty.com

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