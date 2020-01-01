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Колос - Десна 0:2 видео голов и обзор матча УПЛ

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Состоялся первый поединок после паузы в чемпионате Украины.

Колос - Десна: видео голов и обзор матча
Колос - Десна: видео голов и обзор матча
ФК Колос

Сегодня, 30 мая, состоялся первый матч чемпионата Украины после паузы, которая возникла из-за пандемии коронавируса.

В рамках 24-го тура УПЛ Десна на выезде обыграла Колос - 2:0. 

Счет в матче был открыт только на 64-й минуте. Десна сумела выйти вперед благодаря голу Дениса Фаворова. Второй гол черниговский клуб забил на 84-й минуте.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Колос - Десна 0:2
Голы: Фаворов, 64, Картушов, 84

Колос: Яшков - Ефремов, Петров, Гавриш, Емец - Богданов, Милько (Сорокин, 85) - Ильин (Кожушко, 72), Смирный (Морозко, 82), Вильхамссон (Бондаренко, 83) - Лысенко.

Десна: Паст - Фаворов, Тамм, Имереков, Мостовой - Огиря - Калитвинцев (Конопля, 80), Тотовицкий (Будковский, 86), Домбровский (Ермаков, 90+3), Гуцуляк (Картушов, 46) - Филиппов (Гитченко, 90+2).

Предупреждения: Милько, Петров, Емец - Гуцуляк, Имереков, Фаворов, Будковский (не на поле).

На 68-ой минуте Виталий Гавриш не забил пенальти (вратарь).

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Теги: Десна, Колос, видео голов, обзор матча, чемпионат Украины, УПЛ, футбол
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