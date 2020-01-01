Десна уверенно обыграла Колос в матче чемпионата Украины
Ковалевский Колос и черниговская Десна встретились в матче 24-го тура чемпионата Украины. Этот поединок стал первым после возобновления сезона-2019/20.
Встреча состоялась в Киеве на стадионе Оболонь-Арена. В первом тайме голов не было, однако на 64-й минуте поединка Денис Фаворов открыл счет. На 84-й минуте Егор Картушов удвоил преимущество черниговского клуба.
Отметим, что Десна могла выиграть и с более крупным счетом - на 68-й минуте Виталий Гавриш не сумел реализовать пенальти.
В следующем туре Колос сыграет гостевой поединок против луганской Зари, а черниговская Десна дома встретится донецким Шахтером.
Колос - Десна 0:2
Голы: Фаворов, 64, Картушов, 84
Колос: Яшков - Ефремов, Петров, Гавриш, Емец - Богданов, Милько (Сорокин, 85) - Ильин (Кожушко, 72), Смирный (Морозко, 82), Вильхамссон (Бондаренко, 83) - Лысенко.
Десна: Паст - Фаворов, Тамм, Имереков, Мостовой - Огиря - Калитвинцев (Конопля, 80), Тотовицкий (Будковский, 86), Домбровский (Ермаков, 90+3), Гуцуляк (Картушов, 46) - Филиппов (Гитченко, 90+2).
Предупреждения: Милько, Петров, Емец - Гуцуляк, Имереков, Фаворов, Будковский (не на поле).
На 68-ой минуте Виталий Гавриш не забил пенальти (вратарь).
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